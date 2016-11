Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Engadin - Tag 3 - Ustaria Misani, Celerina-St. Moritz CH 2016 Stereo HDTV Merken Die Küche in der Ustaria Misani setzt auf regionale Spezialitäten. Sehr beliebt ist der klassische Hackbraten mit Kartoffelstock und glacierten Karotten. "Classic Flavours, Modern Tastes" lautet das Motto der Küche. Die drei Misani-Restaurants überraschen mit einem lebhaften Mix aus regionalen und saisonalen Geschmacksnoten, aus Tradition und Innovation. Das Fleisch wird jeden Tag aus einer Metzgerei aus dem Puschlav geliefert. Das Brot bezieht man von einem Bäcker der Region. Stammgast Nicole ist vor 24 Jahren ins Engadin gezogen. Sie hat das Misani auf einem Spaziergang kennengelernt. Nicole schätzt vor allem auch das freundliche und sehr aufmerksame Personal, was viel zur Gemütlichkeit beiträgt. Die tolle und innovative Idee, dass jeder Gast die Weine an einem Weintisch degustieren kann, findet sie grossartig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz

