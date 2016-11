Servus TV 22:15 bis 23:05 Magazin Wildes Land König der Wälder A 2016 2016-12-01 02:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Was Rothirsche sind, braucht man niemandem zu erklären. Wie sie in unseren Bergen tatsächlich ihr Leben verbringen, darüber wissen nur wenige Menschen Bescheid. Dabei zählen sie zu den größten Wildtieren Mitteleuropas: bis eineinhalb Meter Schulterhöhe, bis zu dreihundert Kilogramm schwer. Und es ist keine Rede davon, dass sie selten geworden sind. Im Gegenteil, in manchen Gegenden ist das Rotwild so zahlreich, dass es Waldschäden verursacht. Kein anderes großes Wildtier steht aus diesem und anderen Gründen so im Kreuzfeuer der Diskussionen. Wer jemals eine Hirschbrunft mit eigenen Augen und Ohren erlebt hat, begreift, was freie Natur und wildes Land wirklich zu bedeuten haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildes Land

