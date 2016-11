Servus TV 20:15 bis 21:15 Dokumentation Dolezal Backstage Die Stars der heimischen Musikszene A 2016 2016-12-02 00:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Über 35 Jahre arbeitet Musik-Filmer Rudi Dolezal genau dort, wo jeder Rock-Fan gern sein würde: im Backstage-Bereich der Rock- und Pop-Stars. In "Dolezal Backstage" gibt der international ausgezeichnete Regisseur die besten Stories aus seinem Arbeitsleben preis und öffnet dafür seine umfangreiche Archiv-Schatztruhe. Im Austropop kennt sich Regisseur Rudi Dolezal besonders gut aus kein Wunder, dass er in dieser Folge spannende Geschichten rund um die Stars der österreichischen Musikszene zu erzählen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dolezal Backstage Regie: Rudi Dolezal