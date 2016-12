Nick 21:30 bis 21:55 Comedyserie Awkward Jenna lebt USA 2011 Merken Jennas großer Unfall liegt in weiter Ferne und sie beginnt sich wieder normal zu fühlen....bis ein eigenartiger Stalker ihre Suizid-Narbe in Erinnerung ruft. Jenna beginnt sich sogar zu fragen, ob der Ruf von "dem Mädchen" sie davor schützt, dass Matty sie als Freundin sieht oder....hat er schon eine? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Rickards (Jenna Hamilton) Beau Mirchoff (Matty McKibben) Nikki Deloach (Lacey Hamilton) Jillian Rose Reed (Tamara) Brett Davern (Jake Rosati) Molly Tarlov (Sadie Saxton) Desi Lydic (Valerie Marks) Originaltitel: Awkward Regie: David Katzenberg Drehbuch: Kelly Fullerton Musik: Brad Joseph Breeck Altersempfehlung: ab 12