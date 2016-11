Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Nila, die Meerjungfrau / Der Schneeflocken-Juwel USA 2015 Merken Als Shimmer und Shine Leah erzählen, dass in Zahramay Falls Meerjungfrauen leben, wünscht sich Leah, dass sie auch Meerjungfrauen sind. Die Mädchen verwandeln sich auf magische Weise und tauchen unter Wasser. Dort treffen sie eine mutige Meerjungfrau namens Nila, die ihre Freundin wird. Aber nachdem Leah aus Versehen all ihre Wünsche aufgebraucht hat, sind die gerät. Unterwasser gefangen. Und sie können nur durch einen besonderen Meerjungfrauen-Juwel zurückverwandelt werden, der von einem fiesen Seemonster bewacht wird. Werden die Mädchen es schaffen, sich dem Monster zu stellen und den Juwel zu finden? // Prinzessin Samira schickt Shimmer, Shine und Leah los, damit sie den Schneeflocken-Juwel finden, der in einem wunderschönen Eispalast versteckt ist. Aber Zeta folgt ihnen, weil sie hofft, den Juwel zu kriegen. Nun müssen die Mädchen den Palast beschützen und dafür sorgen, dass der Juwel nicht in die falschen Hände gerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine

