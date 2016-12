ONE 03:25 bis 04:15 Serien Die Stein Drunter und drüber D 2011 2016-12-04 17:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Katja trainiert mit Stefan für ihre Reitlehrerprüfung, weil Johann Hofer keine Zeit hat. Leider kommt sie mit seinen Unterrichtsmethoden nicht so gut klar, was zu Spannungen zwischen ihnen führt. Bei Karola und Micha bahnt sich anscheinend etwas an. Stefan beobachtet es mit etwas Argwohn. Schließlich kennt er die sprunghafte Karola nur zu gut. Die Schulnoten von Nadja in Mathe sind katastrophal, ihre Versetzung ist in Gefahr. Ihr Vater droht ihr mit dem Wechsel in ein Internat, falls sie das Jahr an der Heinrich-Heine-Schule nicht schafft. Nach der alles entscheidenden Mathe-Klausur betrinkt sich Nadja aus Frust auf dem Schulhof. Dummerweise läuft sie angetrunken dem Schulleiter Alexander Fumetti in die Arme. Die beiden rangeln im Büro um den Telefonhörer - Fumetti will Nadjas Vater anrufen - dabei entsteht eine zweideutige Situation. Als Katja zufällig dazukommt, behauptet die Schülerin, Fumetti hätte die Situation ausgenutzt. Nadjas Vater droht mit einer Anzeige, der Schulleiter wird vom Dienst suspendiert. Wird es Katja gelingen, die verfahrene Geschichte aufzuklären? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Peter Altmann Drehbuch: Thomas Hernadi Kamera: Voxi Bärenklau Musik: Kurt Kress

