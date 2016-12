ONE 00:15 bis 01:45 Show Die 1Live Krone 2016 - Der Radio Award D 2016 Live TV Merken Zum 17. Mal verleiht 1LIVE, das junge Radio des WDR, am 1. Dezember 2016 in der Bochumer Jahrhunderthalle Deutschlands größten Radio-Award: die 1LIVE Krone. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Klaas Heufer-Umlauf Gäste: Gäste: CRO, AnnenMayKantereit, Felix Jaehn, Die Sportfreunde Stiller, Clueso, Andreas Bourani, Die Beginner, Deichkind, Sido Originaltitel: Die 1Live Krone 2016 - Der Radio Award