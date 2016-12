ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 173 D 2006 Stereo Live TV Merken Selbstvergessen versinken Christian und Laura in einem Kuss, aus dem Helen sie unsanft zurückholt. Helen möchte abreisen, doch Christian kann Laura nicht verlassen. Er beschließt zu bleiben und Laura weiterhin in dem Glauben zu lassen, dass er Christian sei, um sie nicht in die Gefahr der Mitwisserschaft zu bringen. Wenig später wollen die beiden ungestört sein. Christian nimmt spontan den Schlüssel zu einem unbelegten Zimmer an sich. Als Alexander bemerkt, dass der Schlüssel fehlt, will er vor Ort nach dem Rechten sehen. Geschockt entdeckt er Laura und Christian auf dem Bett... Alfons braucht Zeit, um sich über seine Entscheidung klar zu werden. Werner ist beunruhigt und wendet sich in seiner Not an Elisabeth. Er glaubt, dass Alfons es genießt, ihn zappeln zu lassen. Zudem möchte Werner nicht von Alfons' gutem Willen abhängig sein. Er bittet ihn zu einem Gespräch und bietet ihm an, zu gleichen Bezügen gemeinsam mit Hildegard in den Ruhestand zu gehen. Franz soll sich wiegen lassen. Verzweifelt fragt er Xaver um Rat, hat er doch Angst, dass seine nächtlichen Schlemmerstunden auffliegen. Xaver manipuliert daraufhin die Waage im Wellnessbereich, und tatsächlich scheint Franz zwei Kilogramm verloren zu haben. Viola ist stolz und erzählt Tanja, wie erleichtert sie sei, dass die Diät endlich anschlägt. Schließlich sei die Völlerei Gift für den herzkranken Franz. Tanja erschrickt und gesteht ihrer Mutter die Manipulation der Waage. Viola gibt Xaver eine schallende Ohrfeige und macht Franz klar, dass sie sich nicht von ihm hintergehen lässt. Das deftige Mahl, das sich Franz daraufhin demonstrativ bestellt, schmeckt ihm ohne Viola nicht mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Christof Arnold (Christian Deville) Miriam Krause (Helen Marinelli) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Susanne Huber (Elisabeth Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Oliver Thaller