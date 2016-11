ONE 12:30 bis 14:00 Komödie Wellness für Paare D 2015 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Körperliche Wellness hat sich inzwischen in unserer Gesellschaft etabliert und entsprechende Angebote gehören in jedem besseren Hotel zum guten Ton. Ein Wasserschloss in Nordrhein-Westfalen bietet als neue Geschäftsidee neben den obligatorischen Aufgüssen für den Körper auch ein Angebot für die Seele: ein Wochenende mit professioneller Paartherapie. Wie in Jan Georg Schüttes vielfach preisgekrönter Beziehungskomödie "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" agieren auch in der WDR-Produktion "Wellness für Paare" die Schauspieler wieder ohne ausgearbeitetes Drehbuch lediglich auf der Basis von Figur-und Paarprofilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Jan Erik Schult) Magdalena Boczarska (Kasia Truszkiewicz) Michael Wittenborn (Heinz-Peter Ellerbrook) Gabriela Maria Schmeide (Michaela Ellerbrook) Martin Brambach (Dirk Krakow) Katharina M. Schubert (Maren Schnettler) Bjarne Mädel (Malte Hell) Originaltitel: Wellness für Paare Regie: Jan Georg Schütte Drehbuch: Jan Georg Schütte Kamera: Oliver Schwabe Musik: Florian Tessloff

