Tele 5 00:20 bis 02:15 Actionfilm Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens USA, D, J, GB 2003 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein sagenumwobener Schatz in einem Unterwassertempel verspricht seinem Besitzer nicht nur materiellen Reichtum, sondern auch Macht über das Schicksal des Planeten. Um die Menschheit vor dem Verderben zu retten, liefert sich die sportliche Diplomarchäologin Lara Croft (Angelina Jolie) einen hindernisreichen Wettlauf mit einem diabolischen Superschurken und seinen Freunden von der chinesischen Mafia.

Hongkong, Kenia, Wales und Griechenland heißen u.a. die Stationen, wenn Angelina Jolie zum zweiten Mal in ihre Paraderolle der toughen Computergameheldin schlüpft. Action-Schwergewicht Jan De Bont ("Speed", "Twister") führt Regie, und für Til Schweiger gab's eine Bösewichtrolle. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Angelina Jolie (Lara Croft) Gerard Butler (Terry Sheridan) Noah Taylor (Bryce) Ciarán Hinds (Jonathan Reiss) Djimon Hounsou (Kosa) Til Schweiger (Sean) Christopher Barrie (Hillary) Originaltitel: Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life Regie: Jan de Bont Drehbuch: Dean Georgaris Kamera: David Tattersall Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12