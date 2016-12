Sat.1 03:15 bis 04:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Auf einem Spielplatz wird einer Mutter das Handy aus der Hand gerissen. Die Diebin flüchtet, aber kehrt nach einigen Minuten wieder zurück. Mit einer Mords-Wut. - Eine Haushaltswarenparty endet im Drogenexzess, doch niemand will den Gästen die gefährlichen Substanzen untergejubelt haben. - Ein Kind schlafwandelt am Ufer eines Sees, die Beamten können den Kleinen zu seiner Mutter zurückbringen. Aber dort werden sie direkt wieder mit Problemen konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

