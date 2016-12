Sat.1 00:05 bis 01:05 Krimiserie Criminal Minds Auf der Warteliste USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vor der Notaufnahme eines Krankenhauses wird die schwer verletzte Betty Wright abgelegt - und angeschossen. Die BAU findet heraus, dass es bereits einen ähnlichen Fall gab. Dabei wurde ein Mann angeschossen vor einer Kirche platziert. Offenbar will der Täter, dass jemand die Opfer noch lebend findet. Doch was steckt hinter dieser Absicht? Während seine Kollegen an dem Fall tüfteln, reist Rossi nach San Francisco. Sein ehemaliger Leutnant Harrison Scott ist gestorben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Joe Mantegna Drehbuch: Bruce Zimmerman, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12