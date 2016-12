Sat.1 21:15 bis 22:10 Krimiserie Criminal Minds Tote Vögel USA 2015 2016-12-01 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gideon wird erschossen in seiner Hütte im Wald aufgefunden. Alle Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der Mörder sehr persönliche Gründe hatte, den Ex-Ermittler zu töten. Rossi stellt schließlich eine Verbindung zu einem Fall aus den Anfängen der BAU im Jahr 1978 her. Damals brachte ein Mann in einer Kleinstadt junge Frauen um und legte sie mit einer toten Nelson-Ammer in der Hand im Wald ab. Er wurde nie gefasst. Nun ereignete sich dort erneut ein ähnliches Verbrechen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Kirsten Vangsness, Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12