Sat.1 12:00 bis 13:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2009 16:9 Merken Das 19-jährige Model Kim soll die Nerven verloren haben, als die Berghütte, auf der sie das Wochenende gemeinsam mit Bekannten verbrachte, unter einer Schneelawine begraben wurde. Schlug die Angeklagte in ihrer Panik auf ihren Bekannten Moritz wirklich so heftig ein, dass dieser unglücklich stürzte und dabei ums Leben kam, weil sie ihm die Schuld an der ausweglosen Lage gab? Oder deckt die Clique den wahren Täter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 280 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:45 bis 12:45

Seit 49 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:00

Seit 49 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 44 Min.