Sport1+ 17:50 bis 19:15 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga MT Melsungen - THW Kiel, 14. Spieltag D Merken Duell der Tabellennachbarn: In der Vorsaison landete die MT Melsungen in der DKB Handball-Bundesliga auf einem starken vierten Platz, der Rekordmeister THW Kiel wurde "nur" Dritter. Die Kieler wollen in dieser Spielzeit wieder die Spitze angreifen, vor Melsungen sind die Norddeutschen aber gewarnt, im Mai verloren sie in Hessen mit 29:30. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball