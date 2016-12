RTL II 03:30 bis 04:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken 20 Jahre Sammelleidenschaft hinterlassen Spuren. Das muss auch Michaela erkennen, als sie mit Mutter Marina das Haus ihres im Jahr 2010 verstorbenen Vaters betritt. Bei all dem Chaos muss doch auch etwas Wertvolles dabei sein, da sind sich beide einig. Deshalb rufen sie den Trödeltrupp zu Hilfe. Mauro Corradino merkt schnell, dass Michaela und Marina die wertvollsten Erbstücke behalten wollen, trotzdem soll er eine Erlössumme von 50.000 Euro erfeilschen. Doch Mauro gibt nicht auf und erfährt schließlich, warum Mutter und Tochter so große Trennungsängste haben. Der Trödelprofi lässt sich eine ganze besondere Überraschung für Michaela und Marina einfallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller

