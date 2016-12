RTL II 21:15 bis 23:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Vania (35) und Sandy (18) die Familien D 2016 2016-12-22 08:55 16:9 HDTV Live TV Merken Aus dem Norden Deutschlands kommen die beiden brasilianischen Schönheiten Vania (35) und Jolaiza (35), genannt Jolie. Das Duo hat so richtig Rhythmus im Blut. Trotz exzessiver täglicher Tanzeinlagen reicht dies nicht, um den vollkommenen Erschöpfungszustand zu erreichen. Um ihre überschüssigen Energien abzubauen, steht auch noch laszives Kreisen mit den Hüften auf der Tagesordnung der 35-jährigen Berufsstripperin Vania. Die lebensfrohe Brasilianerin ist aber auch ein leidenschaftlicher Styling- und Mode-Fan. Sexy muss es sein, je knapper desto besser. Und je höher die High Heels, umso schicker fühlt sie sich. Der Haushalt kann warten, denn schließlich gibt es Wichtigeres im Leben von Vania und ihrer Freundin... Ganz im Gegensatz zu Sandy aus Sachsen-Anhalt, die mit ihren 18 Jahren schon Mutter eines zehn Monate alten Jungen ist. Gemeinsam mit Partner Andreas (26) hat es sich die Hausfrau zur Aufgabe gemacht, das Frauentausch-Battle zu gewinnen. Die Familie hat viel Zeit, um ihren Alltag zu bewältigen. Andreas ist momentan Arbeit suchend und da können ganz schnell Probleme aufkommen. Ohnehin wird Andreas' größter Wunsch beim Frauentausch-Experiment für einigen Zündstoff sorgen. Sandy wird mehr als überrascht sein, wie ihr Andreas zu der heißen Tauschmutter Vania steht. Das soll aber noch nicht alles sein, was die junge Mama an den Rand der Verzweiflung treibt. Die 18-jährige Hausfrau verkörpert eher den gegenteiligen Lifestyle der brasilianischen Traumfrauen. Ihr Alltag wird eben ganz von Söhnchen Ben-Erwin und Freund Andreas bestimmt. Und so wird dieser Tausch zur Zerreißprobe für die ganze Familie... Sexy vs. zurückhaltend. Brasilianische Leichtigkeit tauscht mit deutscher Gemütlichkeit. Ein Frauentausch, der alle Beteiligten an ihre Grenzen treibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch