RTL II 08:50 bis 10:45 Dokusoap Frauentausch Lebe mein Leben Special Heute tauschen Susanne (50) und Eva-Lena (24) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Susanne (50) und ihr Sohn Marco (26) kommen aus Nordrhein-Westfalen und sind echte Fitness-Freaks. Susi hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Sie arbeitet als Personaltrainerin und hatte sogar ihr eigenes Fitnessstudio, in dem sie damals Sohn Marco zum Sport- und Fitnesskaufmann ausgebildet hat. Bei beiden stehen Sport und Ernährung ganz oben auf der Liste. Es vergeht kein Tag, an dem nicht trainiert wird. Susis Motto: "Mit allen Mitteln gegen das Altern ankämpfen!" Neben Sport und ausgewogener Ernährung stehen zudem Botox, Hyaolonsäure, Permanent Make-Up sowie künstliche Nägel und Extensions auf dem Programm. Sohn Marco genießt die Erziehung seiner lockeren Mutter. Mit seinen 26 Jahren fährt er schnelle und teure Autos, geht gern schick essen und genießt auch sonst ein Leben in Saus und Braus. Der Gegenpart stammt diesmal aus dem Bergischen Land, hier lebt die 24-jährige Eva-Lena gemeinsam mit ihrer Mutter Silvia (60). Bei Eva-Lena zählt das Motto: "Sport ist Mord!" Sie liebt jedes ihrer 110 Kilos und arbeitet seit drei Jahren als Plus Size-Model. Die 24-Jährige provoziert gerne und lässt sich in sexy Dessous ablichten. Ihr öffentliches Facebook-Profil verzeichnet bereits 5000 Fans! Hausfrau Silvia ist stolz auf ihre Tochter. Auch sie selbst war schon immer mollig und bedauert, dass sie in ihrer Jugend nicht so viel Selbstbewusstsein hatte wie Eva-Lena. Bei Mutter und Tochter kommt kein Fleisch auf den Tisch, Eva-Lena meidet aber auch Gemüse. Silvia war früher Ernährungsberaterin und glaubt genau zu wissen, was gesund ist. Jetzt tauschen Fitness-Fanatikerin Susi und Plus Size-Model Eva-Lena für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

