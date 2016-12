VOX 00:35 bis 03:00 Western Lone Ranger USA 2013 Nach einer Vorlage von Ted Elliott, Terry Rossio, Justin Haythe Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal im Land der Texas Ranger: Die Eisenbahn zieht ihren Weg in den Westen und verspricht Wohlstand und Fortschritt, doch sie lockt auch skrupellose Geschäftsmänner und grausame Gangster an. Als der friedliebende Anwalt John Reid in seine alte Heimatstadt zurückkehrt, ahnt er noch nicht, welches Abenteuer ihn erwartet. Dort will er den Job des Staatsanwalts übernehmen und seinem Bruder, Ranger Dan, bei der Verbrechensbekämpfung helfen. Sie stellen sich den Machenschaften von Bartholomew "Butch" Cavenddish in den Weg, doch nur einer überlebt den von Butch geplanten Hinterhalt - John Reid. Er wird von dem Indianer Tonto, aus dessen Sicht die Story erzählt wird, gefunden und wieder gesund gepflegt. Nachdem dessen Wunden versorgt sind, beschließt Reid das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Tatkräftige Unterstützung erhält er dabei von seinem neu gewonnen indianischen Freund Tonto und seinem treuen Pferd Silver. Tonto und John sinnen, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen, auf Rache - leider ist das so ziemlich ihre einzige Gemeinsamkeit. Da John offiziell für tot erklärt wurde, will er von jetzt an als maskierter Rächer Verbrechen bekämpfen. Sein Name: Lone Ranger. Von nun an wird nur noch nach den eigenen Regeln gespielt, schließlich muss die Gangster-Bande zur Strecke gebracht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Tonto) Armie Hammer (John Reid (Lone Ranger)) William Fichtner (Butch Cavendish) Tom Wilkinson (Latham Cole) Ruth Wilson (Rebecca Reid) Helena Bonham Carter (Red Harrington) James Badge Dale (Dan Reid) Originaltitel: The Lone Ranger Regie: Gore Verbinski Drehbuch: Ted Elliott, Terry Rossio, Justin Haythe Kamera: Bojan Bazelli Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12