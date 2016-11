VOX 11:55 bis 12:55 Dokusoap Shopping Queen Motto in Düsseldorf: Vintage-Fieber! Style dich für ein Swing-Konzert von Michael Bublé!, Tag 3: Vik D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In der Styling-Doku "Shopping Queen" gehen pro Woche fünf Frauen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander shoppen, um die Frau mit dem besten Stil zu werden. Und diesmal wartet ein Highlight in der 'Shopping Queen'-Geschichte auf die Kandidatinnen: Weltstar Michael Bublé verkündet nicht nur das Motto der Düsseldorfer Woche - die Gewinnerin darf sogar auf sein nächstes Konzert. Michael Bublé: "Ich habe die große Ehre, das Shopping Queen?-Motto der Woche zu verkünden: Vintage-Fieber! Style dich für ein Swing-Konzert von Michael Bublé!? Die Gewinnerin erhält zwei Tickets für mein nächstes Konzert." Und Guido Maria Kretschmer ergänzt: "Ihr solltet für diese wunderbare Musik, die den Stil der 20er/30er Jahre präsentiert den richtigen Look finden. Wenn ihr das ganz historisch machen wollt, wäre das toll. Wenn ihr es modern umsetzen wollt, freue ich mich genauso und bin sehr gespannt auf eure finalen Outfits!" Kandidatin Charly, die gleich an Tag 1 losshoppt, hat laut Bublé große Chancen, die Woche zu gewinnen: "Ich mag Charly. Ich denke, sie hat einen großen individuellen Stil und sie hat viel Charisma." Wird der Superstar Recht behalten? ' Was die Düsseldorferinnen noch nicht ahnen: Michael Bublé höchstpersönlich kürt die Siegerin dieser außergewöhnlichen 'Shopping Queen'-Woche. (Die Sendung ist eine Aufzeichnung und fand vor der schweren Erkrankung seines Sohnes statt.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Maria Kretschmer Originaltitel: Shopping Queen

