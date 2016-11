VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Während alle anderen wegschauen, zeigt Familienvater Michael Bornheim Zivilcourage. Er hilft als Einziger einem Jugendlichen, der von einer brutalen Clique drangsaliert wird. Doch als Dank für seine Nothilfe soll er nun plötzlich Schadensersatz an die Täter bezahlen! Und dann machen auch noch böse Gerüchte die Runde, dass Michael Bornheim in Wahrheit das Opfer verprügelt hat. Wird sich der Bauarbeiter gegen diese Ungerechtigkeit zur Wehr setzen können oder werden die Täter am Ende ungeschoren davonkommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 242 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 98 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 62 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 42 Min.