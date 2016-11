VOX 05:55 bis 06:50 Krimiserie CSI: NY Im Untergrund USA, CDN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Der berühmte Archäologe James Sutton wird in einer Gasse erschossen. Mac und sein Team finden heraus, dass Sutton kurz vor seinem Tod einen Club besucht hatte, wo er einigen Freunden und Bewunderern von seinen jüngsten Ausgrabungen im New Yorker Untergrund berichtet hatte. War Sutton auf etwas so Wertvolles gestoßen, dass man ihn dafür ermordet hat? Dieser Verdacht scheint sich zu bestätigen, als sich herausstellt, dass der Rattenfänger Wolford Bessie bei Suttons Leiche ein Amulett sowie eine Taschenuhr gestohlen hat. Der Fall wird noch rätselhafter, als Stella von einem Unbekannten überfallen und von ihm in ihrer Muttersprache Griechisch nach Wolford Bessie gefragt wird. Kurze Zeit später findet man den Rattenfänger mit gebrochenem Genick. Nicht nur das: Stella spricht bei der griechischen Botschaft vor, um den rechtmäßigen Besitzer des Amuletts zu ermitteln. In der Botschaft begegnet sie Sebastian Diakos, einem Fachmann für historische Münzen - und erkennt in ihm den Mann, der sie tags zuvor überfallen hatte. Doch ist Diakos auch der Mörder von Bessie und Sutton? Der Beantwortung dieser Frage rücken die Ermittler erst näher, als sie eine völlig überraschende Einsicht in die wahre Identität des bedeutenden Forschers erlangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross (als AJ Buckley)) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Rob Bailey Drehbuch: John Dove Kamera: Feliks Parnell Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 212 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 62 Min.