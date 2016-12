RTL NITRO 03:35 bis 04:20 Krimiserie Magnum Folge: 44 Die Doppelgängerin USA 1982 HDTV Live TV Merken Magnum soll für Higgins eine große Bücherkiste am Hafen abholen. Zu seiner Überraschung entsteigt der Kiste eine junge Japanerin, und er wird von zwei Typen in eine Schlägerei verwickelt. Die Japanerin, die sich als Asani vorstellt, berichtet Higgins, dass sie einen jungen Amerikaner namens Roy Chambers geheiratet hat, doch diese Ehe von ihrem Vater Soto nicht gebilligt wird. Deshalb ist sie in der Kiste aus Japan geflohen, um ihren Mann Roy auf Hawaii zu suchen. Wenig später wird Asani entführt, und Higgins wird von zwei Schurken niedergeschlagen. Asanis Entführer verlangen, dass Soto nach Hawaii reist, um mit ihnen zu verhandeln. In Wirklichkeit handelt es sich bei Asani jedoch um ihre ältere Schwester Mioshi, die Asani zum Verwechseln ähnlich sieht. Mioshi will sich an ihrem Vater rächen und ihm sein Vermögen, wertvolle Perlenbänke, abnehmen. Sie lockt ihren Vater Sato in eine Falle, doch Magnum kann in letzter Sekunde verhindern, dass er von zwei Profikillern erschossen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Sullivan Magnum) John Hillerman (Rick) Larry Manetti (Jonathan Quayle Higgins III.) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Kim Miyori (Mioshi Osawa) Marilyn Tokuda (Asani Osawa) Rick Hill (Lee Chambers) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: James Frawley Drehbuch: Donald P. Bellisario, George Geiger, Glen A. Larson Kamera: William Gereghty, John C. Flinn III Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

