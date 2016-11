RTL NITRO 20:15 bis 22:10 Komödie Brust oder Keule F 1976 2016-12-01 00:00 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Gastronom Charles Duchemin erlebt die Krönung seiner Karriere, als er zum Mitglied der Académie Francaise gewählt wird. Diese Vereinigung ist dem Ruhm und der strengen Erhaltung der gehobenen französischen Küche gewidmet. Duchemins Meisterwerk und gleichzeitig der Schrecken aller Küchenchefs ist sein Führer durch die französische Gastronomie. Um diesen "Guide Duchemin" auf dem Laufenden zu halten, bedarf es ständiger Testessen. Duchemins bestens geschulte Mitarbeiter und zuweilen auch der Meister selbst begeben sich dazu - mit einem Mini-Labor bewaffnet und gut getarnt - in die kulinarischen Tempel der Nation. Einer, den Duchenim zu gerne für sein Team rekrutieren würde, ist sein Sohn Gérard. Doch der treibt sich statt zwischen ausgesuchten Kochtöpfen lieber im Zirkus herum. Duchemins kulinarischer Erzfeind ist Tricatel, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Kunden seiner Schnellrestaurants mit synthetischen Lebensmitteln abzuspeisen. Weil dies für Duchemin nicht nur ein persönlicher Affront sondern auch ein Angriff auf die französische Haute Cuisine ist, will er die Herstellung des Synthetik-Futters unterbinden. Beim Aufdecken des Skandals läuft er allerdings Gefahr, selber von Tricatel verwurstet zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Charles Duchemin) Coluche (Gérard Duchemin) Julien Guiomar (Jacques Tricatel) Claude Gensac (Marguerite #1) Ann Zacharias (Marguerite #2) Marcel Dalio (Schneider) Jean Martin (Zahnarzt) Originaltitel: L'Aile ou la Cuisse Regie: Claude Zidi Drehbuch: Claude Zidi, Michel Fabre Kamera: Claude Renoir, Wladimir Ivanov Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 6