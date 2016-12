RTL NITRO 18:05 bis 18:35 Comedyserie M*A*S*H Affäre Henry und Nancy USA 1974 2016-12-02 14:05 Merken Während seiner einwöchigen Reise in Tokio trifft Henry auf die 20-jährige Nancy und verliebt sich sofort in sie. Als er wieder zurück im Lazarett ist, kommt Nancy kurze Zeit später zu Besuch und alle merken schnell, dass Nancy allen Männern schöne Augen macht. Doch nur Henry merkt das nicht. Deshalb versucht Radar, Henry wieder zur Vernunft zu bringen und ihm die Augen zu öffnen und greift dazu zu drastischen Mitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Wayne Rogers (Trapper John) McLean Stevenson (Henry Blake) Loretta Swit (Hot Lips) Gary Burghoff (Radar O'Reilly) Kathy Baumann (Nancy Sue Parker) Larry Linville (Major Franklin Marion Burns) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Don Weis Drehbuch: Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr., Laurence Marks