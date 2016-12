RTL NITRO 15:20 bis 15:40 Comedyserie King of Queens Fahrer aus Leidenschaft USA 2003 HDTV Live TV Merken Danny will in die Fußstapfen seines Cousins treten. Sein erklärtes Ziel: Fahrer bei IPS werden. So fragt er Doug nach einem Empfehlungsschreiben. Da Doug darüber ganz und gar nicht begeistert ist, entscheidet Carrie, dass sie den Brief schreibt und Doug unterschreiben lässt. Darauf landet Danny nicht nur in Dougs Firma, sondern zu Dougs großem Entsetzen sogar auf dessen Posten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Joey Kola (Joey) Sam McMurray (Supervisor Patrick O'Boyle) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: Rock Reuben, Michael Soccio