RTL NITRO 12:05 bis 12:55 Actionserie Walker, Texas Ranger Der richtige Mann zur falschen Zeit USA 1994 Live TV Merken C.D.s langjähriger Freund Ethan ist der Manager der berühmten Countrysängerin Merrilee Summers, die C.D. sehr verehrt. C.D. bittet Ethan, einen Auftritt der Künstlerin in seinem Lokal zu arrangieren. Ethan erklärt sich dazu bereit, wenn C.D. Polizeischutz für die Sängerin stellt, da sie seit Monaten von ihrem gewalttätigen Ex-Mann Wayland Hampton bedroht wird. Walker übernimmt die Aufgabe und will gleichzeitig Wayland hinter Gitter bringen. Um die entscheidenden Beweise zu bekommen, setzt er Waylands Freund Bobby unter Druck. Dieser erklärt sich auch bereit, Merrilees trunksüchtigen Ex-Gatten ans Messer zu liefern, doch Wayland riecht den Braten und stellt Walker eine Falle. Während sich der Ranger mit einer Truppe Schläger herumprügeln muss, fährt Wayland zu C.D.s Lokal, wo er Merrilee bei ihrem letzten Auftritt erschießen will. Walker, der sich in die attraktive Sängerin verliebt hat, bleibt nur noch wenig Zeit, um seine Angebetete zu retten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard Jr. (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Floyd 'Red Crow' Westerman (Uncle Ray Firewalker) Wings Hauser (Wayland Hampton) Brad Leland (Bobby) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Allan Cole, Chris Bunch Musik: Velton Ray Bunch

