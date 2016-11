RTL NITRO 09:05 bis 09:45 Krimiserie Leverage Folge: 40 Adel verpflichtet USA 2010 HDTV Live TV Merken Seit nunmehr vier Monaten ist das Leverage-Team dem Antiquitäten-Schmuggler John Douglas Keller auf den Fersen. Über ihn hofft das Team, Kontakt zu dem Schwerverbrecher Moreau aufnehmen zu können, den sie wiederrum der mysteriösen Italienerin ausliefern müssen, sonst wandert Nate alsbald wieder ins Gefängnis. Doch nicht nur Moreau scheint ein harter Brocken, auch Keller macht es dem Leverage-Team zunächst nicht leicht. Als sich ihnen am Bostoner Flughafen endlich eine Möglichkeit bietet, Keller zu schnappen, kommt ihnen ein kleines Mädchen in die Quere, dessen Rucksack vom Zoll untersucht wird: Offenbar benutzt Keller Flüchtlingskinder als Kuriere, um Antiquitäten aus dem Ausland über die Grenze zu schmuggeln. Durch die Kunstverkäufe finanziert er dann Drogen- und Waffengeschäfte. Nun muss das Team schleunigst seine Taktik ändern und reist nach London, um Keller - im von ihm häufig besuchten Auktionshaus 'Claridge's' - ein unschlagbares Angebot zu machen und so das Interesse des Schmugglers zu wecken: Nate gibt sich als Geschäftsmann aus und bittet Keller, eine von Parker zuvor gestohlene Statue nach Amerika zu schmuggeln. Doch seine Tarnung fliegt schnell auf und Kellers Leibwächter kennen keine Gnade - wieder einmal muss Sophie für Nate in die Bresche springen: Nachdem sie erkannt hat, dass Keller eine Schwäche für den britischen Hochadel hat, ist ihr Part klar - Sophie verwandelt sich in Charlotte Prentice, die 18. Herzogin von Hannover und verspricht Keller eines der verlorenen Baronate Schottlands. Einzige Voraussetzung: Er muss das verschollene Tagebuch der heimlichen Geliebten von König George ersteigern. In Wirklichkeit existiert dieses Buch allerdings nicht und Hardison erhält die anspruchsvolle Aufgabe, innerhalb kürzester Zeit ein Manuskript aus dem 18. Jahrhundert anzufertigen... Doch Keller lässt sich nicht so einfach um den Finger wickeln. Bei einem Treffen mit Sophie alias Charlotte Prentice, hat er einen zusätzlichen Gast eingeladen: die Gräfin von Kensington. Fliegt nun Sophies Tarnung ebenfalls auf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Aldis Hodge (Alec Hardison) Beth Riesgraf (Parker) Christian Kane (Eliot Spencer) James Frain (John Douglas Keller) Janet Penner (Gräfin von Kensington) Originaltitel: Leverage Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Christine Boylan Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 242 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 98 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 62 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 42 Min.