ProSieben 15:10 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Die Zeitmaschine USA 2008 2016-12-02 08:25 16:9 Merken Leonard hat im Internet eine Zeitmaschine aus einem Film für 800 Dollar ersteigert. Sheldon, Howard und Raj sind sofort begeistert und wollen sich finanziell beteiligen. Penny hingegen wirft Leonard vor, dass er nicht erwachsen wird. Sofort versucht Leonard, seine Science-Fiction-Sammlung an den Mann zu bringen - die Jungs sind begeistert, fangen aber schnell an, sich zu streiten. Um die Ruhe zu wahren, will Leonard die Sachen bei einem Fachhändler loswerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Andrew Walker (Mike) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Stephen Engel, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6