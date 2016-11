ProSieben 12:30 bis 12:55 Comedyserie How I Met Your Mother Säulen der Menschheit USA 2007 2016-12-02 05:50 16:9 HDTV Merken Ted wird zum Chefarchitekten befördert. Weil sich sein ehemaliger Vorgesetzter Hammond mit der neuen Situation nur schwer anfreunden kann und deshalb wenig kooperativ ist, versucht Ted, ihn zu entlassen. Doch jedes Mal, wenn er die Kündigung aussprechen will, kommt ihm etwas Unvorhergesehenes dazwischen, und am Ende liegt Hammond im Krankenhaus. Zur gleichen Zeit machen Barney, Ted und Robin eine brisante Entdeckung: Sie stoßen auf ein Aktgemälde von Marshall ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Bryan Cranston (Hammond Druthers) Joe Nieves (Carl) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Rob Greenberg Drehbuch: Craig Thomas, Matt Kuhn Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 280 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:45 bis 12:45

Seit 49 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:00

Seit 49 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 44 Min.