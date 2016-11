ProSieben 09:25 bis 09:50 Comedyserie The Big Bang Theory Das Jerusalem-Projekt USA 2008 16:9 Merken Sheldon ist entsetzt, als ihm von Dr. Gablehauser der 15-jährige Dennis Kim vorgestellt wird. Dennis gilt als Wunderkind und soll schon bald am Institut promovieren. Kurzerhand entdeckt der Nordkoreaner, dass Sheldons Stringtheorie fehlerhaft ist, was Sheldon sehr kränkt. Er entsagt sich der Wissenschaft und möchte nun in die Politik gehen. Binnen kürzester Zeit sind alle so genervt von Sheldon, dass es nur einen Ausweg gibt: Man muss Dennis aus dem Weg räumen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco-Sweeting (Penny) Mark Harelik (Dr. Eric Gablehauser) Austin Lee (Dennis Kim) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Stephen Engel, Jennifer Glickman Kamera: Steven V. Silver

