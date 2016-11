ProSieben 06:15 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Wie Lily Weihnachten gestohlen hat USA 2006 16:9 HDTV Merken Lily ist voll im Weihnachtsmodus. Doch nach einem Streit mit Ted nimmt sie die komplette Weihnachtsdekoration wieder ab und bringt sie in die eigene Wohnung. Davon ist Marshall allerdings wenig begeistert. Gleichzeitig ist Barney total erkältet und geht vor allem Robin damit auf die Nerven. Die ist allerdings nicht zimperlich und stellt den Kranken mit chemischen Mitteln ruhig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Cristine Rose (Virginia Mosby) Harry Groener (Clint) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Brenda Hsueh Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart

