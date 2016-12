RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-03 08:05 Merken Franziska und Florian sind glücklich miteinander. Franziska ist sicher, dass es zwischen ihr und Florian die große Liebe ist. Doch dann bekommt sie fassungslos mit, wie Florian vor seinen Eishockeykumpels damit prahlt, dass Franziska eine absolute Granate im Bett ist. Deniz ist sauer und enttäuscht, als Marian seine Hilfe nicht zu würdigen weiß. Er beschließt daraufhin, sich von nun an ganz seiner Karriere zu widmen und schafft es, Richard von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Tom ist durch seine aufkommenden Gefühle für Annette überfordert. Aufgewühlt macht er sich klar, sich nicht in die Ehefrau seines besten Kumpels verlieben zu können. Dabei ist er ahnungslos, dass derweil Vanessa Gefühle für ihn zu entwickeln scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 400 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 200 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 130 Min. Hansel & Gretel

Thriller

Tele 5 02:15 bis 04:05

Seit 85 Min.