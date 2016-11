RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-12-01 03:50 Merken Nachdem er sich mit blinder Wut auf Gerner gestürzt hat, flüchtet David überstürzt. Ohne Geld und Papiere sucht er Zuflucht bei Ayla, die überfordert wissen will, was mit ihm los ist. Als David die ganze Wahrheit über den Unfall und Gerners Drohungen gesteht, scheint sich das Paar für einen kurzen Moment wiedergefunden zu haben. Aber haben die beiden wirklich eine gemeinsame Zukunft? Sunny gerät mit Felix in Streit, weil sie nach dem tätlichen Angriff von David auf Gerner vermutet, dass Felix ihr etwas verschweigt. Der kann sich nach der Degradierung durch seine Mutter jedoch nicht auf Sunnys Nachfragen einlassen und entzieht sich sauer. Als Sunny vor Gerner ihre Unzufriedenheit durchblicken lässt, macht der ihr jedoch behutsam klar, unter welch enormem Druck Felix steht... Leon ärgert sich, dass er im Stress der letzten Wochen vergessen hat, Geschenke für die anstehende Weihnachtsfeier der Mauerwerks-Crew zu besorgen, und jetzt auf eine Notlösung zurückgreifen muss. Als Sophie mit einer spontanen Idee einspringt und die Bescherung rettet, erleben die beiden den ersten unbeschwerten Abend seit Langem... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten