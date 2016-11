RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Blinder Eifer D 2004 Merken Uschi spielt ein gefährliches Spiel: Um dem Hochsicherheitsbereich von Station C ein definitives Ende zu bereiten, greift sie zu illegalen Mitteln. Sie riskiert dabei nicht nur ihren Job, sondern auch ihre Ehe mit Strauss. Erst als dieser sich vor sie stellt und gegenüber der Gefängnisleitung die Verantwortung für Uschis Tun übernimmt, lenkt Uschi ein und will sich mit ihm versöhnen. Doch zu spät! Sie muss erkennen, dass Strauss nicht sie schützen wollte, sondern Jutta. Stefanie steht vor einer schrecklichen Wahl: Soll sie ihr Kind der alkoholabhängigen Schwiegermutter überlassen, oder das Jugendamt einschalten und damit einen Heimaufenthalt für Jasmin riskieren? Für Annika enden die sorglosen Zeiten, als sie Hendrik als neuen Ausbilder bekommt. Dieser lässt sich nicht so leicht wie Kittler oder Schiller von der hübschen Annika einwickeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Katharina Zapatka (Ariane May) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Ariane Lange, Julius Grützke, Malte Otten, Ulla Becker, Uschi Hofmann Musik: Karim Sebastian Elias

