Super RTL 22:10 bis 23:15 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Wedelstedt vs. Jugendclub - Die Hetzkampagne D 2011 Stereo HDTV Merken "Wir sind hier nicht mehr sicher!" Cornelia (40) und Harry (42) von Wedelstedt aus Tharandt leben in Angst. Vor wenigen Tagen wurde ein benachbarter Jugendclub geschlossen. Zunächst war bei der Familie die Freude darüber groß. Doch nun demonstrieren die Clubmitglieder täglich vor der Haustür ihrer Nachbarn, denen sie die Schuld an der Schließung geben. Seitdem fühlten sich die Eheleute von Wedelstedt, aber auch ihre elfjährige Tochter Melissa, massiv bedroht. Alexander Puhlmann (23) vom Jugendclub kann die Aufregung nicht verstehen. "Wir demonstrieren friedlich. Das ist doch eher eine Mahnwache und deshalb kann ich nicht nachvollziehen, wieso sich die Wedelstedts angegriffen fühlen!" Ein heißes Pflaster, auf das sich Franz Obst jetzt wagt: Angst und Misstrauen bestimmen das Verhältnis der verfeindeten Parteien. Der erfahrene Streitschlichter weiß: "Hier prallen unterschiedliche Generationen und Wünsche aufeinander. Mir muss es gelingen, Verständnis und Respekt auf beiden Seiten herzustellen. Erst dann werden die Jugendlichen und Familie von Wedelstedt wieder in Frieden leben können." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbarschaftsstreit