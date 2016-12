Super RTL 18:10 bis 18:45 Trickserie Tom und Jerry Tom, nicht Maus und nicht Kater / Tom in Sachen Sauberkeit / Eine Reise übers Meer / Einigkeit macht USA 1941-1958 2016-12-02 13:05 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Nachdem Tom einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen hat, leidet er unter Gedächtnisverlust und hält sich für eine Maus. Jerry, der zunächst erfreut ist, vermisst schon bald seinen Kontrahenten. 2. Geschichte: Der Welpe Tyke wird von seinem Vater, Bulldogge Spike, liebevoll gewaschen und zum Trocknen auf die Terrasse gelegt. Als Tom und Jerry sich allerdings eine ihrer wilden Verfolgungsjagden leisten, landet der frisch gewaschene Tyke dabei in einer dreckigen Pfütze... 3. Geschichte: Tom arbeitet für kurze Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff. Seine Aufgabe: Er muss dafür sorgen, dass ja keine Maus an Bord gelangt. Das ist für Jerry natürlich eine willkommene Abwechslung... 4. Geschichte: Bulldogge Spike ist versehentlich auf einen spitzen Nagel getreten, der nun in seiner Pfote steckt. Vor lauter Schmerzen legt er sich auf den Rasen und beginnt zu jaulen. Jerry eilt herbei und hilft dem verletzten Hund. Aus Dankbarkeit verspricht Spike künftig auch für Jerry da zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6