Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Camp Sumpfgrund Die Camp-Vampire / Das Schwert des Ittibiticus CDN 2013 1. Geschichte: Bertold wurde von einem Fledermaus-Hasen gebissen und hat sich in einen Vampir verwandelt. Nun gibt es nur noch eines, das ihn stoppen kann: Karotten, der natürliche Feind eines jeden Vampirs. 2. Geschichte: Aus Versehen befreit Scotty den Minotaurus Ittibiticus aus dem ewigen Eis. Die Camp-Bewohner halten ihn zunächst für ein ganz normales Kind, doch irgendwas stimmt mit ihm nicht. Der Kleine will mit seinem Schwert die ganze Welt erobern. Originaltitel: Camp Lakebottom Altersempfehlung: ab 6