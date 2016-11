Super RTL 09:25 bis 09:45 Magazin Mister Maker Das Krimskrams-Bild GB 2007 Stereo Live TV Merken Habt ihr alte Zeitung, Kartons, Schachteln, Gummis und Stoffreste, Stifte im Haus? Dann her damit! Mister Maker zeigt euch, wie ihr aus ganz gewöhnlichen Sachen tolle Figuren, Deko oder Bilder gestalten könnt. In jeder Folge hat Mister Maker neue Ideen. Seine übergroßen Bastelutensilien und seine kleinen Helfer zeigen euch, wie's geht. Heute seht ihr, wie aus Krimskrams ein richtig tolles Bild entsteht. Mister Maker bastelt außerdem täuschend echte Erbsen. Und seine Studio-Kinder legen sich wieder zu einem gigantischen Motiv zusammen - heute stellen sie eine Rakete dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mister Maker

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 242 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 98 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 62 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 42 Min.