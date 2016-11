Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Der kleine Flaschengeist D 2003 Stereo HDTV Merken Neustadt nimmt an dem Wettbewerb ?Unsere Stadt soll schöner werden' teil und hätte die besten Chancen zu gewinnen, wenn nur der Zoo sauberer wäre. Benjamin und Otto bieten sich sofort an, die längst fällige Putzaktion durchzuführen. Unterstützung erhoffen sich die beiden vom Flaschengeist Saladudel, den sie in einer Fracht Kokosnüsse gefunden haben. Doch Saladudel ist faul, vernascht und zaubern kann er auch nicht richtig. Statt Benjamin und Otto zu unterstützen, stellt der kleine Flaschengeist nur Unsinn an. Erst im allerletzten Moment wird Saladudel einsichtig und zaubert ein wenig. Klar, dass Neustadt den ersehnten Titel erhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Ilona Waldera

