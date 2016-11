RTL Plus 22:35 bis 23:25 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Gefahr aus dem Dunkel GB 1995 Stereo Merken Beth, die Frau des wegen seines mobilen Heims von den Mitbürgern als "Rollheimer" verspotteten Collins, kommt mit ihrem Sohn Rich ins Ärztehaus. Dort stellen Roz und Joanna fest, dass der Junge schwer misshandelt wurde. Die beiden Ärzte verdächtigen die Eltern des Jungen, und Joanna besteht - im Gegensatz zu Roz - auf einer Benachrichtigung des Jugendamtes. Collins, der Stiefvater, darf Rick nicht im Krankenhaus besuchen. Schließlich bekennt der Junge, dass er von seinen Mitschülern als "dreckiger Rollheimer und Penner" beschimpft und mit Hundeketten geschlagen wurde. Paul möchte sich bei den Eltern entschuldigen, aber er kommt zu spät: die "Rollheimer" sind mit ihrem Caravan bereits weitergezogen. Joanna wird seit ihrer Entscheidung, das Jugendamt einzuschalten, von einem Unbekannten bedroht und schikaniert. Sie bekommt schließlich ein Videoband zugeschickt, auf dem die Schikanen dokumentiert sind. Völlig verunsichert zieht Joanna schließlich in Pauls Villa, denn das Täterprofil des Unbekannten deutet auf einen lang gesuchten Frauenmörder hin. Der Verdacht fällt natürlich zunächst auf den vorbestraften Collins, aber Inspektor Jackson kann ihm nichts nachweisen. Eine Reihe von Zufällen bringt es mit sich, dass der Altenpfleger Alan eines Abends zu Pauls Villa fährt und dort mit Joanna alleine ist. Alan entpuppt sich als der gesuchte Mörder, der sein nächstes Opfer gefunden zu haben scheint. Doch Joanna kann den Angreifer abwehren, und 'Mister Harris', der Greifvogel, tut sein übriges, um Alan kampfunfähig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Sean Maguire (Marty Dangerfield) Lisa Faulkner (Al Dangerfield) Amanda Redman (Dr. Joanna Stevens) Bill Wallis (Dr. Nick MacKenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Catherine Terris (Julia Caxton) Originaltitel: Dangerfield Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Nick McCarty Kamera: John Kenway Musik: Nigel Hess