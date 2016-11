RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk als Trainer USA 2006 Stereo Merken Julies Sportlehrerin Lynn Hayden kommt unter mysteriösen Umständen zu Tode. Natalies Tochter und ihre Mitstreiterinnen vom Basketballteam beauftragen Mister Monk mit der Klärung des Falls, da die Mädchen - im Gegensatz zur Polizei - davon überzeugt sind, dass Miss Hayden ermordet wurde. Nach Untersuchung des Tatorts kommt Monk tatsächlich zu dem gleichen Schluss, obwohl Miss Hayden nachweislich keine Feinde hatte und auch sonst niemand ein Motiv hatte, sie umzubringen. Monk bleibt nichts anderes übrig, als sich in Julies High School etwas genauer umzusehen. Da Natalie sich bereit erklärt hat, vorübergehend die Nachfolge von Miss Hayden als Basketballtrainer zu übernehmen, wird auch für Monk eine Funktion in der Schule gefunden: Er wird Natalies Co-Trainer und genießt bald sein neues Dasein als 'Coach Monk'. Leider hat Coach Monk aber nicht die leiseste Ahnung von Basketball, und seine diversen obskuren Anleitungen zur Spielstrategie lassen die Mädchen allmählich daran zweifeln, ob sie wirklich den richtigen Detektiv zur Aufklärung des Mordes angeheuert haben. Doch Monk löst natürlich auch diesen Fall und kann sich anschließend sogar voller Stolz eine Siegestrophäe auf seinen Kaminsims stellen, wovon er sein ganzes Leben als ewiger Verlierer immer schon sehnsüchtig geträumt hatte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Emmy Clarke (Julie Teeger) Stanley Kamel (Dr. Charles Kroger) Originaltitel: Monk Regie: Chris Long Drehbuch: Jac Bernstein Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6