Pro7 MAXX 23:35 bis 00:50 Dokumentation Weekend Warriors - Schlammschlacht für harte Kerle GB 2015 2016-12-01 03:20 16:9 HDTV Merken Der Mann von heute kauft sich in der Midlife-Crisis keinen Porsche, er macht eine Grenzerfahrung. Wie zum Beispiel die Teilnahme am "Tough Mudder", einem Hindernislauf, der definitiv nichts für Warmduscher ist. Eine Distanz von 16 bis 18 Kilometern und Hindernisse mit Namen wie "Block Ness Monster" oder "Everest 2.0" verlangen den Teilnehmern alles ab. Ein Ex-Soldat läuft zur Vorbereitung Nacht-Marathons, ein Vater hofft, durch die Teilnahme seinem Sohn wieder näherzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie