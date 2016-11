Pro7 MAXX 22:35 bis 23:35 Dokumentation Special Forces Bootcamp - Eine Woche in der Trainingshölle GB 2015 2016-12-01 02:30 16:9 HDTV Merken In der zweiten Staffel der BBC-Doku-Serie kämpfen Großbritanniens fitteste Männer und Frauen um den Sieg. Diesmal müssen sie ihre beinharten Aufgaben in der Landschaft in Südafrikas meistern. Auch die neuen Rekruten müssen ihre körperlichen und mentalen Grenzen überschreiten, um sich gegen die anderen durchzusetzen. Herausgefordert werden sie zusätzlich von sechs ehemaligen Mitgliedern der härtesten Spezialeinheiten der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Freddie Flintoff Originaltitel: Special Forces - Ultimate Hell Week Altersempfehlung: ab 16