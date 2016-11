Pro7 MAXX 12:25 bis 12:55 Dokumentation Border Patrol Canada Ein Koffer voller Überraschungen CDN 2012 16:9 HDTV Merken Das Gepäck eines Reisenden birgt einige Überraschungen - sowohl für die Beamten am Flughafen als auch für den Mann selbst. Ein Casanova mit losem Mundwerk versucht am Flughafen in Vancouver, seinen Charme bei der Kontrolle einzusetzen. Vergeblich ... In Toronto finden die Beamten sowohl verdächtiges weißes Pulver als auch ein großes Bündel Geldscheine in einem Koffer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Border Security Canada Altersempfehlung: ab 12

