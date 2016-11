Silverline 23:40 bis 01:05 Actionfilm Das Gesetz in meiner Hand USA, SRL 2013 20 40 60 80 100 Merken Nachdem er mehrere Taschen mit Sprengstoff an verschiedenen öffentlichen Plätzen in Colombo in Sri Lanka deponiert und sich in seine kleine Kommandozentrale auf dem Dach eines Hauses zurückgezogen hat, informiert ein namenloser Mann die Polizei, dass er die Sprengsätze zünden wird, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden: Vier gefährliche Terroristen sollen auf freien Fuß gesetzt und in einem Privatjet ausgeflogen werden. Damit beginnt die Uhr zu ticken, ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Kingsley (The Man) Ben Cross (DIG) Patrick Rutnam (IP Mohideen) Frederick-James Lobato (IP Ranjan) Numaya Siriwardena (Dilky) Jerome de Silva (SP Victor) Dushyanth Weeraman (Dilfer) Originaltitel: A Common Man Regie: Chandran Rutnam Drehbuch: Neeraj Pandey, Chandran Rutnam Musik: Ramesh Vinayakam Altersempfehlung: ab 16