kabel1 classics 22:15 bis 00:25 Actionfilm Transformers USA 2007 16:9 HDTV Vor langer Zeit wurde Cybertron, der Heimatplanet zweier formwandelnder Roboter-Rassen, durch den gnadenlosen Krieg zwischen den Clans zerstört. Seitdem suchen die friedliebenden Autobots ebenso wie die aggressiven Decepticons in den Weiten des Alls nach dem sprichwörtlichen Stein des Anstoßes - dem "All Spark". Während Optimus Prime, Anführer der Autobots, mit dem lebensspendenden All Spark eine neue Heimat errichten will, strebt der Decepticon-Anführer Megatron nach der Eroberung des Universums. Durch einen Zufall gerät der Teenager Sam Witwicky und mit ihm die ganze Menschheit zwischen die Fronten dieses gnadenlosen Kampfes. Bisher hat sich der gewitzte 17-Jährige höchstens Gedanken um sein Auto oder die schöne Mikaela gemacht. Als sich die zerbrochene Brille seines Urgroßvaters, die Sam im Internet versteigern will, als der Schlüssel zum verschwundenen All Spark herausstellt, dauert es nicht lange, bis eine Horde riesiger, unfreundlicher Roboter auf seinen Fersen ist ... Bildergalerie Schauspieler: Shia LaBeouf (Sam Witwicky) Tyrese Gibson (US Air Force Technical Sergeant Robert Epps) Josh Duhamel (US Army Rangers Captain William Lennox) John Turturro (Agent Simmons) Jon Voight (Verteidigungsminister John Keller) Anthony Anderson (Glen Whitman) Megan Fox (Mikaela Banes) Originaltitel: Transformers Regie: Michael Bay Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman Kamera: Mitchell Amundsen Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12