kabel1 classics 20:15 bis 22:15 SciFi-Film Serenity - Flucht in neue Welten USA 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Captain Reynolds übernimmt mit seinem Raumschiff Serenity regelmäßig illegale Lieferungen. Als er einen Doktor und dessen Schwester an Bord nimmt, ist schnell klar, dass die junge Frau über telepathische Fähigkeiten verfügt. Da sie die zwielichtigen Geheimnisse der Allianz kennt, sind ihr die Truppen der herrschenden Koalition auf den Fersen. Die Allianz will das Mädchen tot sehen - und dafür ist den Verantwortlichen jedes Mittel recht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Captain Malcolm 'Mal' Reynolds) Gina Torres (Zoë Allene Washburne) Alan Tudyk (Wash) Morena Baccarin (Inara) Adam Baldwin (Jayne) Jewel Staite (Kaylee) Sean Maher (Dr. Simon) Originaltitel: Serenity Regie: Joss Whedon Drehbuch: Joss Whedon Kamera: Jack N. Green Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 16