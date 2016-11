kabel1 classics 11:50 bis 12:45 Krimiserie Mike Hammer Auf dem Kriegspfad USA 1984 Merken Mike Hammers alte Freundin Laura Kimball ist mit einem Rodeo-Zirkus auf einem Gastspiel in New York. Als ein Indianer aus der Truppe Morddrohungen erhält, bittet sie Mike um Hilfe - zu spät: Kurz darauf wird der Indianer ermordet. Von Stammesbrüdern des Toten erfährt Mike, dass ein gewisser Stoneman hinter diesen und anderen Morden steckt. Nach Pat Chambers' Meinung aber ist dieser Stoneman längst tot. Schließlich kommt Mike einem Geschäft mit Indianerland auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D.A. Barrington) Michael Ironside (Sgt. Wade Bennett) Jaime Lyn Bauer (Laura Kimball) Shanna Reed (Anna Sanderson) Originaltitel: Mike Hammer Regie: James Frawley Drehbuch: Sy Salkowitz Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: Earle Hagen, J. J. Johnson Altersempfehlung: ab 12

