N24 Doku 17:55 bis 18:50 Dokumentation Die Bismarck USA 2007 Bei ihrer Indienst-Stellung im August 1940 war die "Bismarck" das größte und kampfstärkste Schlachtschiff der Welt. Doch bereits wenige Monate später, am 27. Mai 1941, wurde der Stolz der Nazi-Marine von einem britischen Flottenverband gestellt und versenkt. Seltenes Archivmaterial, Augenzeugenberichte und modernste Computergrafik lassen den Zuschauer in das Kampfgeschehen eintauchen, als wäre er selbst dabei gewesen. Bildergalerie Schauspieler: Phil Crowley (Narrator) Originaltitel: Hunt for the Bismarck Regie: Robert Kirk Drehbuch: Cynthia Harrison, Brooks Wachtel Musik: Randy Jones